Crianças abandonadas: Suspeitos de abandono apanhados no distrito

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A Guarda Nacional Republicana localizou e deteve, hoje, dia 21 de maio, em Fátima, um homem de 55 anos e uma mulher de 41 anos, suspeitos da prática dos crimes de violência doméstica e de exposição e abandono, relacionados com a ocorrência envolvendo duas crianças menores encontradas sozinhas junto à via pública no concelho de Alcácer do Sal.

Na sequência do alerta inicialmente recebido, relativamente à presença de duas crianças sozinhas junto à via pública, os militares da GNR deslocaram-se de imediato ao local, onde localizaram os menores, garantindo a sua proteção e segurança.

Perante a situação de evidente vulnerabilidade, as crianças foram encaminhadas para a casa de um popular, onde permaneceram e foram prestados os primeiros cuidados, na presença dos militares da Guarda, até serem encaminhados para unidade hospitalar.



No seguimento das diligências de investigação desenvolvidas de forma imediata, articulada e assente numa partilha de informação entre as várias valências de todo o dispositivo policial da Guarda, com especial destaque para a estrutura de Investigação Criminal, os militares do Posto Territorial de Fátima localizaram e detiveram os suspeitos naquela cidade, em consequência do trabalho de pesquisa e proatividade policial desenvolvido.

A investigação encontra-se a cargo do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Santiago do Cacém.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Grândola.