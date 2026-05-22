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Alpiarça

GNR recupera em Alpiarça viatura furtada na Alemanha

Por: Daniel Cepa 22 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

O Posto Territorial de Alpiarça da GNR, com o apoio do posto de Almeirim, recuperou, no passado dia 19 de maio, um veículo ligeiro de mercadorias que tinha sido furtado na cidade de Hannover, na Alemanha.

Segundo o Comando Territorial de Santarém, a recuperação ocorreu no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária, durante a qual os militares desenvolveram diligências que permitiram localizar e confirmar a proveniência ilícita da viatura em território nacional.

A mesma fonte refere que foi estabelecido contacto com a INTERPOL, permitindo a articulação com as autoridades alemãs e a validação da origem do veículo, que acabou por ser restituído ao legítimo proprietário.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Almeirim.

A operação contou com a cooperação de várias entidades policiais, sublinhando a importância da colaboração internacional no combate ao furto e tráfico de veículos.

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