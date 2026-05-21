Homem detido por violência física e psicológica sobre a companheira em Alpiarça

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O Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR deteve, no passado dia 18 de maio, um homem de 44 anos por violência doméstica, no concelho de Alpiarça.

Segundo o Comando Territorial de Santarém da GNR, a detenção ocorreu no âmbito de uma investigação que permitiu apurar que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre a vítima, a sua companheira, de 37 anos. No seguimento das diligências, foi cumprido um mandado de detenção fora de flagrante delito.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, no dia 19 de maio, tendo-lhe sido aplicadas várias medidas de coação, nomeadamente a proibição de contactar com a vítima por qualquer meio e a proibição de permanecer ou aproximar‑se da sua residência.

A ação contou com o reforço dos Postos Territoriais de Alpiarça e Almeirim.