Diogo Caniço deixa comando da GNR de Almeirim ao fim de dois anos

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O sargento Diogo Caniço cessou funções como comandante do Posto Territorial de Almeirim da GNR na passada segunda‑feira, dia 18 de maio, após cerca de dois anos no cargo, para abraçar um novo desafio profissional na instituição.

O militar, que esteve ligado ao concelho durante mais de uma década, é agora substituído, de forma temporária, pelo Sargento Vaz, comandante do Posto Territorial de Alpiarça, que passa a acumular funções.

Na despedida, Diogo Caniço destacou o percurso feito em Almeirim, sublinhando o significado pessoal da função.

“Foram dois anos numa função que encarei como uma missão de vida. Mas olho sobretudo para os 12 anos de serviço neste concelho, onde procurei sempre dar o melhor de mim, movido pelas pessoas e pela minha terra”, afirmou.

O agora ex‑comandante deixou ainda palavras de agradecimento aos militares e entidades com quem trabalhou, destacando o empenho das equipas.

“Foram inexcedíveis, extraordinários na dedicação e sempre disponíveis para servir, muitas vezes incompreendidos”, referiu.

Nas declarações, dirigiu também um agradecimento às instituições do concelho, incluindo a autarquia, bombeiros, associações e órgãos de comunicação social, realçando o papel de todos na qualidade de vida da comunidade.

“Saio feliz, orgulhoso e com a consciência tranquila de que fiz tudo o que estava ao meu alcance para contribuir para a segurança, tranquilidade e bem‑estar do concelho”, afirmou, acrescentando que segue agora “para um novo objetivo”.

Ainda não é conhecido o nome que irá substituir Diogo Caniço no comando do Posto de Almeirim.