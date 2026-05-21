Ex‑treinador do Fazendense assume comando técnico da União de Santarém

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A União Desportiva de Santarém anunciou a contratação de Gonçalo Carvalho como treinador da equipa principal para a temporada 2026/27.

O técnico regressa assim a um clube que já conhece, depois de ter orientado o União de Santarém na época 2015/2016, assumindo agora o comando técnico numa nova fase do projeto desportivo.

Em declarações divulgadas pelo clube, Gonçalo Carvalho destacou o significado deste regresso. “É uma honra assumir o comando técnico do clube de referência da região do Ribatejo. Trabalho, respeito e ambição estarão presentes todos os dias”, afirmou.

O treinador sublinhou ainda a ambição para a próxima época, garantindo que o objetivo passa por construir uma equipa competitiva.

“Queremos construir uma equipa forte e à altura da história da UD Santarém. Com o apoio dos sócios e adeptos, queremos superar o que foi feito na época anterior e levar a equipa ainda mais longe”, referiu.

Gonçalo Carvalho conta com um percurso conhecido no futebol distrital, tendo orientado a Associação Desportiva Fazendense entre 2016 e 2021, ao longo de cinco temporadas, conta ainda com passagens na Moçarria, Rio Maior e recentemente quatro temporadas no CD Fátima, onde garantiu a manutenção no Campeonato de Portugal.

A direção da UD Santarém desejou ainda ao treinador e à sua equipa técnica “os maiores sucessos pessoais e desportivos” nesta nova etapa.