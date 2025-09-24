AANA promove oficina de fabrico de substrato biológico em Alpiarça

A Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça (AANA) promoveu, no passado dia 20 de setembro, uma oficina de fabrico de substrato biológico, reforçando o seu compromisso com a sustentabilidade e respondendo ao interesse crescente por práticas agrícolas amigas do ambiente.

A iniciativa decorreu a partir das 9h30, na zona da Gamela, em Alpiarça, num terreno cedido pelo associado José Freitas, e contou com a participação de nove interessados. A orientação esteve a cargo do engenheiro Carlos Arraiolos, também associado da AANA.

O dia começou com a colheita de terra virgem, nunca antes cultivada, numa área de sobreiros. Seguiu-se a preparação e mistura dos vários elementos constituintes: à terra foram adicionados farelo de trigo, água e outros componentes, até se obter a consistência adequada. A mistura foi depois coberta com uma lona e deverá ser remexida de oito em oito dias. Ao fim de cerca de um mês, o substrato é considerado concluído.

Este processo visa criar um meio rico em bactérias benéficas, que ao serem aplicadas na horta — numa dose de 100 gramas por metro quadrado — contribuem para a decomposição da matéria orgânica, libertando nutrientes essenciais e dificultando o desenvolvimento de microrganismos nocivos.

Com esta oficina, a AANA pretendeu sensibilizar para a importância de métodos alternativos e naturais de fertilização do solo, promovendo práticas agrícolas mais sustentáveis na comunidade.