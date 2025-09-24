Gentes de Almeirim apresenta “E foram felizes para sempre…” no Cine Teatro

O Cine Teatro de Almeirim recebe, no dia 11 de outubro, às 21h30, o espetáculo “E foram felizes para sempre…”, integrado no “Serão de Tradições”. A peça promete celebrar a cultura popular através da música e da dança tradicional, este ano como tema casamento.

O espetáculo conta com a participação do grupo anfitrião Gentes de Almeirim – Associação Cultural e Etnográfica, a representar o Ribatejo, e do Rancho Regional da Casa do Povo de Ílhavo, vindo de Vareira, na região da Beira Litoral.

As entradas têm o valor de cinco “Noivos”. Os bilhetes podem ser adquiridos no Paço da Vila (Rua Bernardo Gonçalves), na Boutique Alfazema (Av. 25 de Abril), na True Company (Rua Dr. Joaquim Duarte Isabelinha), na bilheteira do Cine Teatro no próprio dia ou através dos elementos da associação organizadora.

Os lucros revertem a favor das Gentes de Almeirim, Associação Cultural e Etnográfica.

O espetáculo conta com os apoios da Câmara Municipal de Almeirim, da Federação do Folclore Português, da Junta de Freguesia de Almeirim, do Jornal O Almeirinense e da Rádio do Folclore Português.