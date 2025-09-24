GNR promove sessão de informação para motoristas TVDE em Almeirim

O Comando Territorial de Santarém da GNR, através do Destacamento de Trânsito e do Posto Territorial de Almeirim, realizou no passado dia 23 de setembro, uma sessão de informação dirigida a motoristas TVDE, que decorreu nas instalações da associação Proabraçar, em Almeirim.

A iniciativa foi promovida em colaboração com o CLAIM – Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes da Proabraçar, tendo como principais objetivos esclarecer dúvidas, reforçar a integração dos profissionais imigrantes e promover a segurança no exercício da atividade.