Politécnico de Santarém promove “Noite dos Investigadores” no Jardim da República

O Politécnico de Santarém (IPSantarém) participa, pela primeira vez, na Noite Ibero-americana d@s Investigador@s, com a iniciativa “Vem ser cientista por uma noite”, que terá lugar no Jardim da República, em Santarém, a 26 de setembro, entre as 18h00 e as 22h00.

A atividade, pensada para crianças e jovens dos 3 aos 16 anos, bem como para as respetivas famílias, vai proporcionar experiências científicas ao ar livre, em formato curto, interativo e seguro.

Promovida pela Organização de Estados Ibero-americanos (OEI), a Noite Ibero-americana aproxima investigadores da comunidade, estimula vocações científicas e dá a conhecer, de forma simples e divertida, a ciência que se desenvolve em Santarém.

Integrada também na Noite Europeia dos Investigadores, a iniciativa envolve os Centros de Investigação do IPSantarém, o INIAV e o FeedINOV, em articulação com a Câmara Municipal de Santarém. O objetivo passa por reforçar a ligação à comunidade e afirmar a marca de investigação e desenvolvimento na região.

Entre as propostas destacam-se experiências como “Salvar vidas: vem aprender”, “DNA à vista”, “O solo não é só terra castanha”, “Alimentação Sustentável”, “Do grilo à farinha: prova o futuro”, bem como várias oficinas ligadas à nutrição, biodiversidade, economia circular e sustentabilidade.

A entrada é livre e gratuita, sendo apenas recomendada a presença de adultos a acompanhar as crianças.