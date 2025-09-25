Quartel da GNR de Alpiarça entra em funcionamento com novas instalações (c/fotos)

O novo Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Alpiarça foi inaugurado esta quinta-feira, dia 25 de setembro. Localizado junto à Escola EB 2,3/Secundária José Relvas, o edifício garante melhores condições de trabalho e atendimento, com espaços amplos, confortáveis e adaptados às necessidades dos militares e dos cidadãos.

A nova infraestrutura, que representa um investimento de cerca de dois milhões de euros, vem substituir as antigas instalações, há muito consideradas insuficientes e degradadas. Representa, por isso, um passo importante para a segurança local e para a valorização do serviço prestado à população.

O Secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia, esteve presente na cerimónia e, no seu discurso, destacou que acompanhou o projeto desde a fase inicial.

O governante realça que, apesar de ter sido um processo longo, que se arrastou por várias décadas, o novo posto proporciona finalmente condições de trabalho dignas aos militares da GNR, melhora a eficiência operacional da força de segurança e torna a carreira mais atrativa para os jovens que desejam ingressar na GNR.

“A Guarda Nacional Republicana cumpre a sua missão tenha boas ou más condições e isso tem muito valor. O nosso papel é contribuir para que as condições sejam as melhores”, afirma Telmo Correia.

A presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Sónia Sanfona, sublinha o fim de uma luta longa e a satisfação em ver finalmente concretizado este projeto. Recordou ainda que o antigo posto representava condições extremamente degradantes para os militares, enquanto o novo edifício permite garantir melhores condições de trabalho e de atendimento à população.

Relativamente ao antigo edifício, Sónia Sanfona revelou que já existe um projeto para transformá-lo num museu da história de Alpiarça, de forma a valorizar o património e a memória local, com um investimento inicial de cerca de um milhão de euros.

O comandante geral da Guarda Nacional Republicana, Rui Veloso, considera o novo quartel “um importante passo na consolidação dos níveis de proteção e segurança na região”. Salienta que a modernização das infraestruturas é essencial para garantir um ambiente de trabalho saudável e motivador, ao mesmo tempo que reforça a qualidade do serviço prestado à população.

Além de servir como posto operacional, a nova infraestrutura permite reforçar a prevenção e o combate a qualquer tipo de violência, bem como oferecer apoio a populações mais vulneráveis, incluindo crianças, jovens e idosos em situação de risco.