Adesão extraordinária: Debates Autárquicos vistos por mais de 114 mil pessoas

O ciclo de debates autárquicos promovido pelos jornais O Almeirinense, Correio do Ribatejo e Rede Regional, em parceria com as rádios RCA Ribatejo (104.0 FM) e Rádio Bonfim (104.9 FM), está a ter uma adesão impressionante por parte do público, ao somar mais de 113 mil visualizações online, número que não pára de crescer.

O mais recente debate, dedicado ao concelho da Chamusca, alcançou até ao momento mais de 22 mil visualizações e teve mais de 300 espectadores a assistir em direto.

O próximo debate está agendado para esta sexta-feira, dia 26 de setembro, e é dedicado ao concelho do Cartaxo. O encontro realiza-se no auditório Scalabis do ISLA Santarém – Instituto Politécnico, a partir das 21h00, e é transmitido em direto nas redes sociais dos jornais organizadores e via rádio.

Para a presidência da Câmara Municipal do Cartaxo estão confirmados os candidatos Mário Júlio Reis (CDU), João Heitor (PSD), Ricardo Magalhães (PS) e Luísa Areosa (CHEGA).

Os debates anteriores, relativos aos concelhos de Benavente, Golegã, Salvaterra de Magos, Coruche e Rio Maior também registaram uma forte participação online. Seguem-se ainda os debates referentes aos concelhos de Alpiarça, no dia 29 de setembro, de Almeirim, no dia 1 de outubro, e de Santarém, no dia 3 de outubro.

Com uma duração média entre 60 e 90 minutos, os debates são moderados por jornalistas dos cinco meios de comunicação envolvidos, de forma a proporcionar aos cidadãos um espaço privilegiado para a apresentação e discussão de ideias e propostas no âmbito das eleições autárquicas de 12 de outubro.