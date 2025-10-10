Debate dedicado à Câmara Municipal de Almeirim realiza-se esta sexta-feira no Cine Teatro

O ciclo de debates promovido pelo Jornal O Almeirinense termina esta sexta-feira, dia 10 de outubro, com o encontro entre os candidatos à Câmara Municipal de Almeirim. A sessão realiza-se no Cine Teatro de Almeirim, entre as 21h00 e as 22h00, e é aberta ao público, que pode assistir presencialmente na plateia.

Durante cerca de uma hora, os candidatos vão apresentar e discutir as suas propostas para o futuro do concelho. Em debate vão estar Joaquim Catalão (PS), Ana Rita Monteiro (CDU), Catarina Salgueiro (CHEGA) e Maria Bernardina Andrada (AGORA AS PESSOAS).

O encontro é transmitido em direto nas redes sociais do Jornal O Almeirinense, de forma a permitir que todos os interessados possam acompanhar a sessão e conhecer melhor as ideias de cada candidato. Os debates estão também a ser gravados e posteriormente disponibilizados no canal de YouTube do jornal, Almeirinense TV.