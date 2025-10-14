Audiências disparam na noite eleitoral: emissão especial atinge mais de 80 mil visualizações

A emissão especial dedicada à noite eleitoral no distrito de Santarém, promovida pelos jornais O Almeirinense, Correio do Ribatejo e Rede Regional, em parceria com as rádios RCA Ribatejo (104.0 FM) e Rádio Bonfim (104.9 FM), registou um balanço muito positivo, com forte adesão do público e grande interação nas plataformas digitais.

Transmitida em direto nas redes sociais e nas rádios parceiras, a emissão contou com mais de mil pessoas a assistir em simultâneo e ultrapassou as 80 mil visualizações nas horas seguintes à transmissão.

Durante a noite eleitoral, a equipa conjunta dos cinco órgãos de comunicação social acompanhou, em tempo real, os resultados de todos os concelhos e freguesias do distrito de Santarém, num formato dinâmico que integrou comentários em estúdio, reportagens no terreno e intervenções dos candidatos que asseguraram a liderança nos respetivos concelhos, após o apuramento dos resultados.

A emissão teve lugar no Auditório Scalabis do ISLA Santarém – Instituto Politécnico, sem presença de público, e contou com a moderação e análise de jornalistas das entidades envolvidas, bem como com a participação especial dos comentadores Susana Pitta Soares, Luísa Mesquita, Paulo Fonseca e António Rocha Pinto, que analisaram os resultados e tendências políticas da noite.

Para além do acompanhamento dos números oficiais, os repórteres estiveram também nas ruas e sedes de campanha, para dar voz aos protagonistas da noite eleitoral, tanto aos vencedores como aos “vencidos”.

A emissão permanece disponível nas redes sociais dos órgãos de comunicação social envolvidos e pode ser revista a qualquer momento.