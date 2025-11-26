Dois homens detidos por caça em área de proteção

Imprimir

Dois homens, de 64 e 60 anos, foram detidos em flagrante no dia 23 de novembro no concelho do Cartaxo por caça em área de proteção, anunciou o Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Durante uma ação de fiscalização do exercício da caça, os militares verificaram que os indivíduos estavam a caçar em terreno não cinegético, a menos de 250 metros de residências. No seguimento da operação, foram apreendidas duas espingardas e 37 cartuchos.

Os detidos foram constituídos arguidos, e o caso foi comunicado ao Tribunal Judicial do Cartaxo.

A GNR recorda que a caça é proibida em diversas áreas de proteção, devido ao risco para a vida, saúde e tranquilidade das pessoas, ou por potenciais danos materiais. Entre estas áreas estão praias e terrenos adjacentes, estabelecimentos sensíveis como escolas, hospitais ou prisões, infraestruturas críticas, instalações industriais e de criação animal, povoados, bem como vias de comunicação, como estradas nacionais e autoestradas, com faixas de proteção específicas que variam entre 100 e 500 metros.

O cumprimento destas normas visa garantir a segurança da população e a proteção de bens e infraestruturas. A GNR, através do SEPNA (Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente), reforça a importância da denúncia de infrações ambientais e disponibiliza a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) para esclarecimentos ou denúncias.