Carro roubado de garagem em Almeirim

Um automóvel foi roubado, na madrugada desta segunda-feira, dia 29 de setembro, de uma garagem situada na Rua Angola, em Almeirim.

O crime terá ocorrido durante a noite, quando desconhecidos forçaram a entrada na garagem da habitação e levaram a viatura mercedes. Além do carro, foi também furtada uma mesa de mistura exclusiva para karaoke que se encontrava no interior da casa.

A proprietária da viatura recorreu às redes sociais para pedir ajuda na localização do carro e apelar a quem possa ter informações úteis. O nosso jornal apurou que o carro foi encontrado acidentado, ainda durante a manhã, na zona da Praça de Touros de Almeirim.

O caso está a ser investigado pelas autoridades, que recolheram indícios no local para tentar identificar os autores do furto.