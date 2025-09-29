Debates autárquicos somam perto de 140 mil visualizações e hoje é a vez de Alpiarça

Debates autárquicos somam mais de 137 mil visualizações e hoje é a vez de Alpiarça

O ciclo de debates autárquicos promovido pelos jornais O Almeirinense, Correio do Ribatejo e Rede Regional, em parceria com as rádios RCA Ribatejo (104.0 FM) e Rádio Bonfim (104.9 FM), continua a registar uma adesão impressionante por parte do público ao somar mais de 137 mil visualizações online, número que tem crescido de forma significativa.

O mais recente debate decorreu na sexta-feira, dia 26 de setembro, e foi dedicado ao concelho do Cartaxo, alcançou até ao momento mais de 23 mil visualizações.

O próximo debate realiza-se esta segunda-feira, dia 29 de setembro, e é dedicado ao concelho de Alpiarça. O encontro decorre no auditório Scalabis do ISLA Santarém – Instituto Politécnico, a partir das 21h00, e é transmitido em direto nas redes sociais dos jornais organizadores e via rádio.

Para a presidência da Câmara Municipal de Alpiarça estão confirmados os candidatos Tiago Carqueijeiro (AD), Mário Pereira (CDU), Sónia Sanfona (PS) e José Calhau (CHEGA).

O ciclo de debates já se encontra na reta final, mas ainda faltam os concelhos de Almeirim, no dia 1 de outubro, e de Santarém, no dia 3 de outubro.

Com uma duração média entre 60 e 90 minutos, os debates são moderados por jornalistas dos cinco meios de comunicação envolvidos, proporcionando aos cidadãos um espaço privilegiado para a apresentação e discussão de ideias e propostas no âmbito das eleições autárquicas de 12 de outubro.