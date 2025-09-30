A Topé Baby Store já abriu em Almeirim

A empresária Rita Raposo abriu as portas da nova loja física da “A Topé Baby Store”, em Almeirim. O espaço fica na rua Dionísio Saraiva n.º 41, nas galerias ao lado do Grupo4, e já recebe famílias em busca de calçado infantil de qualidade.

“A Topé” é especializada em calçado barefoot para bebés e crianças, contando também com alguns complementos como meias, prende-chuchas, dou dou, entre outros artigos.

“A nossa missão passa por oferecer produtos de alta qualidade que promovam o desenvolvimento saudável e natural dos pés dos nossos pequeninos. O nosso calçado é projetado para dar a sensação de caminhar descalço, permitindo que os pequenos desenvolvam uma conexão forte com o solo e melhorem a sua coordenação motora. Além disso, os nossos produtos são feitos com materiais naturais e ecológicos, garantindo conforto e segurança para os pequenos”, explica Rita Raposo ao Jornal O ALMEIRINENSE.

O calçado barefoot imita a sensação de andar descalço, permitindo que os pés se movimentem de forma natural e sem restrições, favorecendo o desenvolvimento saudável da musculatura, dos ossos e da postura.

As principais características do calçado barefoot tornam-no único e benéfico para o desenvolvimento saudável dos pés. A sola é fina e flexível, o que permite sentir o solo e movimentar os pés com total liberdade. O design zero drop garante que não existe diferença de altura entre o calcanhar e a ponta, mantendo assim uma pisada natural. O formato anatómico respeita a forma dos pés, especialmente dos dedos, sem apertar ou causar desconforto.

Além disso, trata-se de um calçado leve, que não sobrecarrega os pés e facilita movimentos mais livres. Por fim, não possui estruturas rígidas, como palmilhas arqueadas ou contrafortes duros, favorecendo o fortalecimento natural dos pés.

Muito procurado para crianças, por apoiar o desenvolvimento natural dos pés, o barefoot também tem modelos para adultos que pretendem usufruir dos seus benefícios a nível de saúde.