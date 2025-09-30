Exposição de pintura de Vitor Moinhos abre na Galeria Municipal de Almeirim

A Galeria Municipal de Almeirim vai receber, entre os dias 3 e 31 de outubro, a exposição de pintura “Visões Paralelas – cidades imaginárias e cidades agrícolas”, da autoria do artista Vitor Moinhos. A inauguração oficial vai decorrer no dia 3 de outubro, pelas 15h00, numa sessão aberta ao público.

Natural de Lisboa, Vitor Moinhos conta com um vasto percurso artístico e já participou em mais de uma centena de exposições individuais e coletivas, realizadas em diversas regiões do país e também em contextos internacionais.

Para além da pintura, o autor tem ligações à música, ao teatro, à poesia e à rádio, áreas que marcam a diversidade da sua expressão criativa.

A exposição em Almeirim reúne trabalhos que exploram diferentes olhares sobre a cidade, ora imaginária, ora agrícola, que refletem um diálogo entre o espaço urbano e a paisagem rural. “Visões Paralelas” propõe aos visitantes uma viagem estética entre realidades contrastantes, captadas na linguagem plástica própria do artista.

O currículo de Vitor Moinhos inclui passagens por instituições de referência, como a Sociedade Nacional de Belas-Artes, bem como distinções em concursos nacionais e internacionais, entre os quais se destacam a Medalha de Ouro no IX Intercâmbio Cultural Internacional de Arte (Setúbal, 2014) e os prémios nas Bienais de Pintura de Figueira da Foz, Alentejo e Amarante.

A exposição está disponível para visita de segunda a sexta-feira, entre as 09h00 e as 17h00, com exceção dos fins de semana e feriados. A entrada é gratuita.