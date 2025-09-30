PARA HOJE / 30.SET



Humildade é a virtude que corrige a tentação natural do orgulho e da soberba. A consciência do próprio valor não é má, só o é quando se desvirtua. E é normal e bom que eu queira cada vez mais ser eu próprio, mais realizado. Agora, se isso não é feito como um caminho de verdade, então já não é a afirmação correcta de si, é afirmar-se à custa dos outros, é a prepotência sobre os outros, é a soberba e a falta de humildade, é o fazer-me mais do que sou. Mas também é falta de humildade o fazer-me menos do que sou, são as falsas humildades.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt