Santarém acolhe reunião anual dedicada ao neurodesenvolvimento

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Santarém recebeu a Reunião Anual da Sociedade de Pediatria do Neurodesenvolvimento (SPND), que decorreu na sexta-feira, 22 de maio, no CNEMA e juntou cerca de duas centenas de profissionais das áreas da saúde, educação e intervenção terapêutica.

O encontro, organizado em parceria com a Consulta de Neurodesenvolvimento da ULS Lezíria, teve como tema “Neurodesenvolvimento em Diálogo – Pontes entre Saberes”, destacando a importância da colaboração entre diferentes áreas para responder aos desafios enfrentados por crianças e famílias.

Na sessão de abertura, o diretor do Serviço de Pediatria da ULS Lezíria, José Miguel Nogueira, sublinhou a importância da partilha de conhecimento, enquanto Filipe Silva, presidente da SPND, evidenciou a forte adesão ao evento e o papel do trabalho multidisciplinar.

Durante a manhã, a pediatra Liza Aguiar alertou para o aumento significativo do número de consultas de neurodesenvolvimento e para a crescente complexidade das perturbações, destacando ainda o impacto da desinformação junto de famílias e escolas.

Entre as soluções apontadas estiveram o reforço do trabalho em rede entre diferentes serviços, a criação de um centro de neurodesenvolvimento e o desenvolvimento de novas respostas de apoio às famílias.

Ao longo do dia foram abordados temas como prematuridade, perturbações metabólicas, comunicação e linguagem, PHDA, perturbações do espetro do autismo, comorbilidades e estratégias de intervenção.