Debates Autárquicos somam mais 165 mil visualizações e hoje é a vez de Almeirim

O ciclo de debates autárquicos promovido pelos jornais O Almeirinense, Correio do Ribatejo e Rede Regional, em parceria com as rádios RCA Ribatejo (104.0 FM) e Rádio Bonfim (104.9 FM), já ultrapassou as 165 mil visualizações online, número que reforça a forte adesão do público a esta iniciativa.

Depois do debate referente ao concelho de Alpiarça, que registou mais de 23 mil visualizações e juntou mais de 350 pessoas a assistir em direto nas redes sociais, agora a vez do concelho de Almeirim estar em destaque. O encontro vai decorrer esta quarta-feira, dia 1 de outubro, pelas 21h00, no auditório Scalabis do ISLA Santarém – Instituto Politécnico, com transmissão em direto nas redes sociais dos jornais organizadores e via rádio.

Para a presidência da Câmara Municipal de Almeirim está confirmada a presença dos candidatos/as Maria Andrada (AGORA AS PESSOAS), Catarina Salgueiro (CHEGA), Ana Rita Monteiro (CDU) e Joaquim Catalão (PS).

Com uma duração média entre 60 e 90 minutos, os debates são moderados por jornalistas dos cinco meios de comunicação envolvidos e têm permitido à população acompanhar de perto a apresentação e confronto de propostas no âmbito das eleições autárquicas de 12 de outubro.

Este será o penúltimo debate do ciclo, que encerra na próxima sexta-feira, dia 3 de outubro, com o concelho de Santarém.