Fazendense soma segunda derrota no campeonato

O Fazendense saiu derrotado este domingo, 28 de setembro, no jogo da 3.ª jornada do Campeonato Distrital da 1.ª Divisão / Andrade Corvo Saúde, frente ao AR Porto Alto.
A partida, disputada no Parque de Jogos Acílio Rocha, terminou com 2-1 favorável à equipa da casa. Rodrigo Pinto foi a figura em destaque, ao marcar os dois golos do Porto Alto, aos 4 e 63 minutos. O único tento do Fazendense foi apontado por Rodrigo Neves, aos 58 minutos, ainda assim insuficiente para evitar a derrota.
Depois da vitória frente ao União de Tomar no jogo em atraso da 2.ª jornada, o conjunto de Fazendas de Almeirim não conseguiu dar sequência ao bom momento, somando a segunda derrota no campeonato.
Classificação após a 3.ª jornada
- AD Mação — 9 pts
- CA Ouriense — 9 pts
- CD Torres Novas — 7 pts
- CD Os Águias — 6 pts
- AR Porto Alto — 5 pts
- SL Cartaxo SAD — 4 pts
- União FCI Tomar — 4 pts
- CD Amiense — 4 pts
- GD Coruchense — 4 pts
- GD Pontével — 4 pts
- AD Fazendense — 3 pts
- AC Alcanenense — 2 pts
- CA Riachense — 2 pts
- Entroncamento AC — 1 pt
- S. Abrantes Benfica — 1 pt
- Tramagal SU — 0 pts.