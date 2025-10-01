Fazendense soma segunda derrota no campeonato

O Fazendense saiu derrotado este domingo, 28 de setembro, no jogo da 3.ª jornada do Campeonato Distrital da 1.ª Divisão / Andrade Corvo Saúde, frente ao AR Porto Alto.

A partida, disputada no Parque de Jogos Acílio Rocha, terminou com 2-1 favorável à equipa da casa. Rodrigo Pinto foi a figura em destaque, ao marcar os dois golos do Porto Alto, aos 4 e 63 minutos. O único tento do Fazendense foi apontado por Rodrigo Neves, aos 58 minutos, ainda assim insuficiente para evitar a derrota.

Depois da vitória frente ao União de Tomar no jogo em atraso da 2.ª jornada, o conjunto de Fazendas de Almeirim não conseguiu dar sequência ao bom momento, somando a segunda derrota no campeonato.

Classificação após a 3.ª jornada