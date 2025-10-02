Almeirim promove mostra gastronómica “Viagem ao Mundo dos Sabores”

O Mercado Municipal de Almeirim vai receber, no próximo dia 15 de outubro, a mostra gastronómica “Viagem ao Mundo dos Sabores”, um evento que pretende oferecer uma experiência gastronómica diversificada num ambiente de convívio e partilha.

A iniciativa decorre entre as 15h30 e as 17h30 e conta com momentos de animação e degustação.

A participação é gratuita, mas está sujeita a inscrição prévia até dia 10 de outubro, e as vagas são limitadas a 50 pessoas. As inscrições podem ser feitas através do formulário online.

O evento é organizado pelo CLDS 5G Almeirim – Contrato Local de Desenvolvimento Social.