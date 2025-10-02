GNR detém seis homens por caça ilegal

O Comando Territorial de Santarém, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) de Coruche, no dia 30 de setembro, deteve seis homens, com idades compreendidas de 46 a 67 anos, por caça em área não autorizada, no concelho de Coruche.

No seguimento de uma denúncia relativa à prática do ato venatório numa herdade situada naquele concelho, os elementos do SEPNA deslocaram-se ao local, onde constataram que um grupo de seis caçadores exercia a atividade de caça, com uma autorização que já se encontrava caducada.

A ação culminou na detenção dos indivíduos em flagrante delito e na apreensão de diverso material, do qual se destaca:

Seis armas de fogo;

Quatro miras;

Um silenciador;

Dez munições.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Coruche.

A ação contou com o reforço dos militares do Posto Territorial de Coruche.

A Guarda Nacional Republicana, através do SEPNA, tem como preocupação diária a proteção dos animais, apelando à denúncia de situações de âmbito ambiental. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.