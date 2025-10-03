Ciclo de debates autárquicos chega às 200 mil visualizações e termina hoje com o concelho de Santarém

O ciclo de debates autárquicos promovido pelos jornais O Almeirinense, Correio do Ribatejo e Rede Regional, em parceria com as rádios RCA Ribatejo (104.0 FM) e Rádio Bonfim (104.9 FM), já ultrapassou as 200 mil visualizações online e termina esta sexta-feira, dia 3 de outubro, com a realização do último debate, dedicado ao concelho de Santarém.

O encontro tem início às 21h00 e é transmitido em direto nas redes sociais dos jornais organizadores e em simultâneo pelas rádios parceiras.

Para a presidência da Câmara Municipal de Santarém está confirmada a presença dos candidatos José Rui Raposo (CDU), Pedro Mendonça (Santarém Cidadã), Pedro Ribeiro (PS), João Teixeira Leite (AD), Pedro Correia (CHEGA) e Rodrigue Lima (IL).

Ao longo das últimas semanas, o ciclo centrou-se nos diferentes concelhos do distrito que fazem parte da Lezíria do Tejo e reuniu centenas de espectadores em cada transmissão. Em termos de visualizações por concelho, foram registadas mais de 15 mil em Benavente, assim como na Golegã, mais de 18 mil em Salvaterra de Magos, mais de 21 mil em Coruche, mais de 28 mil em Rio Maior, cerca de 27 mil na Chamusca, mais de 16 mil no Cartaxo e mais de 25 mil em Alpiarça, bem como em Almeirim.

Com uma duração média entre 60 e 90 minutos, os debates realizaram-se no auditório Scalabis do ISLA Santarém – Instituto Politécnico e são moderados por jornalistas dos cinco órgãos de comunicação envolvidos. Estes encontros permitem confrontar ideias e propostas dos candidatos às eleições autárquicas de 12 de outubro.

Tal como nos debates anteriores, a iniciativa decorre sem presença de público, mas garante o acesso através das plataformas digitais e via rádio.

Todos os encontros estão disponíveis para consulta nas redes sociais dos jornais organizadores, o que permite que quem não acompanhou em direto possa rever cada um dos momentos desta iniciativa que termina hoje em Santarém.