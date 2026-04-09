Refood Santarém vai ter novo Centro de Operações

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O Núcleo Refood de Santarém visitou, no passado dia 27 de março, o futuro Centro de Operações, localizado na Rua 16 de Abril (Alto do Bexiga), em Santarém, espaço que irá permitir reforçar a capacidade de resposta da associação junto da comunidade.

Na visita ao novo espaço estiveram presentes Rui César, coordenador do Núcleo de Santarém, acompanhado por elementos da Equipa de Gestão, bem como a vereadora com o pelouro da Saúde, Teresa Matias Ferreira, a diretora de departamento, Vânia Horta, e Marta Carlos, em representação do Executivo Municipal de Santarém.

Segundo a Refood Santarém, esta data assinala o início de uma nova fase de crescimento, que só é possível graças ao apoio do Município de Santarém, nomeadamente do presidente da Câmara, João Teixeira Leite, e de todo o executivo municipal, sublinhando também o empenho dos vereadores Emanuel Campos e Pedro Ribeiro, no reconhecimento do trabalho desenvolvido pela associação.

A Refood Santarém é uma associação composta exclusivamente por voluntários, contando atualmente com 114 pessoas, que diariamente combatem o desperdício alimentar para apoiar 424 beneficiários, correspondentes a cerca de 186 famílias e 22 instituições particulares de solidariedade social (IPSS) do concelho.

O novo espaço, com cerca de 422 metros quadrados, apresenta melhores condições de acesso automóvel e maior capacidade de armazenamento e processamento de alimentos, permitindo reforçar a logística da operação. Apesar de menos central, a localização é servida por transportes públicos, com paragens nas imediações.

A associação tem também planos de expansão, equacionando o alargamento do apoio a freguesias não urbanas, através da colaboração com entidades parceiras, bem como a eventual aquisição de uma viatura, de forma a melhorar a cobertura territorial.

Antes da entrada em funcionamento, o futuro Centro de Operações necessita ainda de obras de adaptação, essenciais para garantir a segurança alimentar, o conforto e a dignidade dos beneficiários e dos voluntários. Encontra‑se por isso em curso uma campanha de recolha de apoios e donativos, destinada à realização das intervenções e aquisição de equipamentos necessários.

A Refood Santarém acredita que o novo centro permitirá responder de forma mais robusta e com maior qualidade aos desafios sociais do concelho, agradecendo o apoio da rede de parceiros públicos e privados que acompanham a associação nesta missão.