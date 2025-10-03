Joaquim Pereira (PS): “O meu compromisso é simples: ser presente, disponível e dedicado a todos”

Joaquim Miguel Pereira nasceu em Fazendas de Almeirim e propõe-se a dar continuidade ao projeto do Partido Socialista na freguesia.

Como surgiu o convite para liderar a lista à freguesia de Fazendas de Almeirim?

O convite para liderar a lista à Freguesia de Fazendas de Almeirim surgiu através de manifestação de interesse da Concelhia do Partido Socialista, com a concordância do candidato à Câmara, Joaquim Catalão. Desde então, nasceu o reconhecimento da minha disponibilidade e do meu compromisso em servir a freguesia, traduzindo-se na confiança para assumir este desafio.

O que acha que pode trazer de bom à freguesia?

Quero trazer à Freguesia de Fazendas de Almeirim mais proximidade com as pessoas, maior transparência na gestão e soluções concretas que promovam o desenvolvimento social, cultural e económico. O meu compromisso é simples: ser presente, disponível e dedicado a todos.

Como analisa o trabalho de João Apolinário nestes últimos quatro anos? E nos 12 em que esteve à frente da junta?

O trabalho do João Apolinário, quer nos últimos quatro anos quer nos 12 em que esteve à frente da Junta de Freguesia, merece reconhecimento pelo contributo dado ao desenvolvimento de Fazendas de Almeirim. Contudo, cada ciclo tem o seu tempo e, neste momento, o desafio é dar continuidade ao caminho percorrido, introduzindo uma nova dinâmica e uma visão renovada, capaz de responder às atuais necessidades e preparar o futuro da nossa freguesia.

Se ganhar a Junta, quais os grandes desafios?

Se for eleito, os grandes desafios passam por melhorar os serviços à população, garantir limpeza e manutenção de qualidade, reforçar o apoio social, dinamizar a freguesia com cultura, desporto e lazer, investir na proximidade com os cidadãos e executar obras que valorizem a freguesia com transparência e eficiência.”

Quais os principais projetos da sua candidatura para a freguesia?

Os principais projetos estão detalhados no programa eleitoral, mas de forma geral, focam-se em educação e requalificação de espaços públicos; melhoria da mobilidade e acessibilidades; dinamização cultural e desportiva; reforço do apoio social; e governação próxima, com atendimento alargado e manutenção regular das infraestruturas.

Porque devem votar em si os fregueses da Fazendas?

Comigo, a freguesia terá mais proximidade, mais apoio e mais futuro. Porque esta candidatura não é minha: é de todos nós, para todos nós.

A oposição tem dito que a autarquia tem esquecido a freguesia. Também acha? Porquê?

Não considero que a freguesia tenha sido esquecida. Já se realizaram investimentos significativos na requalificação de espaços, apoio às associações e respostas sociais, e continuamos a trabalhar com a Câmara e a população para garantir melhorias visíveis e desenvolver novos projetos.

Fazendas de Almeirim, pela dimensão geográfica e pelo número de habitantes, já deve ter mais meios financeiros e autonomia da autarquia? Porquê?

Sim, pela sua dimensão e população, Fazendas de Almeirim merece mais meios e autonomia. Através da delegação de competências, a Junta de Freguesia tem acesso aos meios financeiros das mesmas.

A mudança da junta para o novo espaço vai trazer mais eficiência nos serviços?

Sim, a mudança para o novo espaço permitirá melhorar a organização e a logística da Junta, tornando os serviços mais eficientes e facilitando o atendimento à população.

Como se pode potenciar a freguesia no setor economico?

Potenciar a freguesia no setor económico passa por apoiar o comércio local, atrair investimentos, incentivar o empreendedorismo e promover eventos que valorizem produtos e serviços da região.

Concorda com a requalificação que foi feita no antigo campo do Sporting ? E com a ideia de, junto à casa mortuária, fazer um parque da Zona Norte mais pequeno?

Concordo com a requalificação do antigo campo do Sporting e considero positiva a ideia de criar um parque junto à casa mortuária, pois é neste parque que se passam a realizar as festas anuais e próximos eventos culturais ao ar livre.

E o que fazer em Marianos ou Paço dos Negros ?

Em Marianos: Requalificar a escola primária para uso de associações; requalificar o jardim e parque junto ao cemitério; construir passeios entre a estrada principal e a M577 e a Rua Foros Casal Moreira bem como entre pontes; requalificar o parque em frente ao Carribana proporcionando uma zona de estacionamento e parque geriátrico.

Em Paço dos Negros: Concluir obras na zona de atividades económicas, passeios na Rua Moinho de Vento e Construir passeios na Rua Vale João Viegas. Requalificação do Pórtico. Em parceria com a ADCR, construir a nova sede e criar a nova casa das coletividades.

Data de nascimento: 6 de dezembro de 1968

Profissão: Gestor de Equipa Comercial

Passatempos: Gosto de voluntariado, de apoiar e estar com pessoas, e de participar em atividades que ajudem a comunidade.

Último livro: “Primeiro Pergunto Porquê” de Simon Sinek

Música: Todo o tipo de músicas, especialmente portuguesa.