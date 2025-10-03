A empresa Águas do Ribatejo informa que está suspenso o abastecimento de água de água de Frade de Cima, no município de Alpiarça, dia 7 de outubro, terça-feira, das 9h às 13h, e constrangimentos até às 17h, para melhoria da rede.

Esta situação abrange os seguintes locais:

– Rua Dr. Castelão de Almeida (nºs ímpares)

– Rua do Bairro Novo

– Rua Vale Veados

A Águas do Ribatejo está empenhada em realizar este trabalho com a maior brevidade possível, e sugere aos consumidores que providenciem reservas para os consumos de água inadiáveis durante o período de falhas no abastecimento.

Após o restabelecimento do abastecimento, só deve consumir água quando esta se apresentar transparente. No caso de notar a turvação da água ou se necessitar de qualquer esclarecimento, contacte os nossos serviços pelo telefone 263 509 400 (dias úteis das 09h00 às 18h00) ou número verde e gratuito 800 20 20 40 (dias úteis entre as 18h00 e as 09h00 e sábados, domingos e feriados).