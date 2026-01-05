Intervenções provocam constrangimentos no abastecimento de água em Frade de Cima e Frade de Baixo

Imprimir

O abastecimento de água vai sofrer constrangimentos e eventuais falhas na próxima quarta-feira, dia 7 de janeiro, nas localidades de Frade de Cima e Frade de Baixo, no concelho de Alpiarça.

De acordo com o comunicado da empresa intermunicipal Águas do Ribatejo, os cortes devem-se a intervenções no subsistema de abastecimento de água, nomeadamente à limpeza e higienização do reservatório e à execução de dois nós na rede.

Em Frade de Cima, os constrangimentos estão previstos entre as 13h00 e as 18h00, afetando várias artérias da localidade, entre as quais as ruas 25 de Abril, da Liberdade, General Humberto Delgado, Castelão de Almeida, Josué Peralta, dos Sobreiros, 1.º de Maio, de São Martinho, General Norton de Matos, Luís de Camões, da Cerâmica, do Bairro Novo e Vale Veados.

Já em Frade de Baixo, as falhas no abastecimento poderão ocorrer entre as 11h00 e as 18h00, abrangendo as ruas da Carvalhita, José do Vale, 1.º de Maio, Principal, da Pataia, da Liberdade, Artur Gonçalves, 25 de Abril, do Depósito de Água, dos Gaiatos, Vale das Oliveiras, Ezequiel Correia e da Alagoa.

A Águas do Ribatejo recomenda à população que tome as devidas precauções e disponibiliza os seus contactos para esclarecimentos adicionais, através do número 263 509 400, nos dias úteis entre as 9h00 e as 18h00, ou do número verde 800 20 20 40, disponível fora desse horário, bem como aos fins de semana e feriados.