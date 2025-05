Vai faltar a água na rua 1.º Maio

A empresa Águas do Ribatejo, devido a intervenções no subsistema de abastecimento de água de Almeirim, prevê que possam existir falhas no abastecimento e eventuais suspensões do abastecimento de água na rua 1.º Maio.

A previsão recai para uma zona especifica da rua 1. Maio, os números ímpares até ao 43 no período entre as 09h e as 12h30 e das 14h às 18h30, nos dias 7, 8 e 9 de maio, quarta, quinta e sexta-feira.



A emresa alerta ainda que se necessitar de qualquer esclarecimento, deve contactar os serviços pelo tel: 263 509 400 (dias úteis das 09h00 às 18h00) ou número verde e gratuito 800 20 20 40 (dias úteis entre as 18h00 e as 09h00 e sábados, domingos e feriados).