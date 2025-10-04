GNR apanha ladrão em flagrante



Um homem de 34 anos foi detido pela GNR de Almeirim, em flagrante, depois de ter sido apanhado a roubar uma residência, no concelho de Almeirim.

No âmbito de uma investigação relacionada com a ocorrência de múltiplos furtos no interior de residências, os militares da Guarda desenvolveram diligências policiais que permitiram identificar e localizar o suspeito.

No decurso da operação, o suspeito foi intercetado e detido em flagrante delito.

Na sequência da operação, foi realizada uma busca domiciliária, da qual resultou a apreensão de diverso material, como uma arma de fogo; carregador com munições; um bastão de madeira; um conjunto de chaves de ferramentas; uma garrafa de gás e um par de luvas.

O detido foi presente no Tribunal Judicial de Santarém, para aplicação das medidas de coação.

A ação contou ainda com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal de Santarém.