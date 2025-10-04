Autárquicas 2025: Freguesia da Raposa em debate

A Casa da Cultura da Raposa recebe, na segunda-feira 6 outubro, os quatro candidatos à Junta de Freguesia da Raposa.
Durante uma hora, das 21h às 22h com a presença de público na plateia, os candidatos vão expor ideias e projetos para a freguesias.
No dia 7 outubro é a vez dos candidatos a Benfica do Ribatejo estarem juntos na Associação Cultural e Desportiva de Benfica do Ribatejo.
Estes debates serão ainda transmitidos na Almeirinense TV.
