Sociedade

Autárquicas 2025: Freguesia da Raposa em debate

4 de Outubro, 20254 de Outubro, 2025
A Casa da Cultura da Raposa recebe, na segunda-feira 6 outubro, os quatro candidatos à Junta de Freguesia da Raposa.

Durante uma hora, das 21h às 22h com a presença de público na plateia, os candidatos vão expor ideias e projetos para a freguesias.

No dia 7 outubro é a vez dos candidatos a Benfica do Ribatejo estarem juntos na Associação Cultural e Desportiva de Benfica do Ribatejo.

Estes debates serão ainda transmitidos na Almeirinense TV.