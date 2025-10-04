Homem detido por furtos em residências em Almeirim

Um homem de 34 anos foi detido pela GNR de Almeirim, no passado dia 2 de outubro, suspeito da prática de vários furtos em residências no concelho de Almeirim.

De acordo com a Guarda, a investigação permitiu identificar e localizar o suspeito, que acabou por ser intercetado em flagrante delito. No seguimento da operação, foi realizada uma busca domiciliária, da qual resultou a apreensão de diverso material, incluindo uma arma de fogo com carregador e munições, um bastão de madeira, ferramentas, uma garrafa de gás e um par de luvas.

O homem foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.

A operação contou também com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal de Santarém.