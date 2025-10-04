PARA HOJE / 4.OUT



Quem ama esvazia-se do seu ego para se sintonizar com o ego do outro. Isto é uma exigência do amor, do bem, e esta é que é a humilhação no sentido positivo, o esvaziar-me do meu eu para me pôr ao nível dos filhos e os compreender, para me pôr ao nível da pessoa amada e comunicar com ela.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

