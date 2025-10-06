Catarina Salgueiro (CH): “Se ganhar regresso a Almeirim e serei a Presidente”

Catarina Salgueiro foi eleita deputada mas garante que, se ganhar as eleições, deixa o parlamento para assumir a gestão da autarquia. Nesta entrevista, revela quais as ideias fortes que defende o Chega.

O que levou a candidatar-se a presidente da Câmara de Almeirim?

O facto de ser a terra que me viu crescer e sentir que a minha candidatura é necessária para a mudança de rumo que Almeirim precisa, havendo mais transparência, mais proximidade, novas ideias e soluções reais para os problemas da população.

Como resume o seu projeto político em prioridades claras?

O meu projeto político assenta em cinco prioridades:apoiar as famílias, segurança, dinamizar a economia local, garantir uma gestão transparente e valorizar o território e o ambiente.

Que medidas propõe para atrair investimento e criar emprego em Almeirim?

Algumas das medidas que certamente irei propor, passam por:

Promoção e marketing territorial, fazendo uma estratégia de promoção de Almeirim como local de investimento, destacando as vantagens competitivas, ou seja, a localização central, terrenos disponíveis, incentivos, qualidade de vida, custos mais baixos que os das grandes áreas metropolitanas. Outra seria a de atrair investidores estrangeiros através de feiras, missões económicas, participação por entidades como a AICEP ou similares, divulgação nos catálogos de investimento.

Também, acho importante, promover programas de formação profissional adaptada às necessidades das empresas locais e de novos investidores, ex: logística, frio, gestão de cadeias de abastecimento, indústria, energias renováveis, tecnologia. Parcerias com escolas técnicas, institutos politécnicos e centros de formação para programas de estágios/práticas em contexto real, para jovens, com vista à empregabilidade, havendo muito mais a fazer, são só algumas medidas.

Como pensa apoiar as empresas locais, comércio tradicional e agricultura?

Apoiar as empresas locais, o comércio tradicional e a agricultura é uma prioridade absoluta. Quero reduzir taxas e burocracias para quem quer investir em Almeirim, dinamizar campanhas e eventos que tragam vida ao centro da cidade e dar vantagens reais ao comércio tradicional. Na agricultura, vou valorizar os nossos produtos, criando ligações diretas entre produtores, restaurantes e consumidores.

A habitação tem sido um problema em vários pontos do distrito. Qual é o seu plano para garantir casas a preços acessíveis em Almeirim?

Resumidamente, com oferta direta, ou seja, novas habitações, uso eficiente do existente, com a reabilitação e arrendamento, através de parcerias estratégicas, inovação na construção e apoio financeiro, criando um ecossistema completo para habitação acessível em Almeirim.

Que políticas vai implementar para melhorar o ordenamento do território e a mobilidade?

Em Almeirim queremos um ordenamento do território sustentável, requalificando áreas existentes, ouvindo a população para que a cidade cresça de forma organizada e equilibrada. Na mobilidade, o foco é facilitar a vida das pessoas: melhorar transportes públicos, criar ciclovias e passeios pedonais, gerir o tráfego de forma eficiente e integrar diferentes meios de transporte. Queremos uma cidade mais acessível, segura e agradável para todos.

Os preços das habitações e o arrendamento no concelho têm atingido valores muito elevados. Os almeirinenses vão conseguiu viver na sua terra ou correm risco de não ter meios financeiros para isso?

Vou tentar impedir que tal aconteça e que os Almeirinenses possam continuar a viver no seu concelho, apostando em habitação a preços controlados, apoiar quem quer comprar casa, incentivar a construção acessível, reabilitar imóveis antigos e garantir um planeamento urbano que combata a especulação. O objetivo é permitir que todos tenham uma casa digna sem terem de sair de Almeirim.

Concorda com a ideia de construir habitações a preço controlado junto ao Lar S. José?

É uma iniciativa positiva, desde que sejam cuidadosamente avaliados e mitigados os potenciais impactos negativos, sendo fundamental envolver a comunidade local.

Quais são as obras prioritárias que quer concretizar no próximo mandato?

No próximo mandato, a minha prioridade é garantir que Almeirim continue a ser o nosso lar. Vamos construir habitações acessíveis, para que ninguém seja obrigado a sair da sua terra. Vamos melhorar ruas, ciclovias e transporte público, tornando a mobilidade mais segura e eficiente,e também, investir em mais creches.

Como pensa resolver questões de trânsito, estacionamento e acessos?

Pretendo organizar o trânsito e melhorar a segurança viária, criando soluções inteligentes para reduzir congestionamentos. Vamos aumentar e otimizar os parques de estacionamento. Ao mesmo tempo, apostaremos em alternativas de mobilidade, como transportes públicos, ciclovias e acessos para todos, tornando Almeirim mais fluida e acessível.

Que papel terá a cultura no seu programa para Almeirim?

A cultura desempenha um papel central no programa político da cidade de Almeirim, com ênfase na valorização do património local, promoção das artes e desenvolvimento de iniciativas culturais que envolvam a comunidade e atraiam visitantes.

E no desporto, como pretende apoiar os clubes?

Vou apoiar os clubes de Almeirim com financiamento para despesas e projetos, melhorar infraestruturas, investir na formação de atletas e treinadores, e dar visibilidade aos nossos eventos. Queremos tornar o desporto mais inclusivo e integrado na comunidade, fortalecendo os clubes e a prática desportiva para todos.

Que medidas propõe para apoiar famílias em dificuldade, idosos e jovens?

Vamos apoiar famílias em dificuldades com habitação e serviços essenciais, reforçar o apoio e convívio dos idosos, e criar mais oportunidades de formação, emprego e lazer para os jovens.

Como avalia os serviços de saúde em Almeirim e que soluções defende?

Fazendo um breve resumo, embora os serviços de saúde em Almeirim apresentem avanços notáveis, é essencial continuar a trabalhar na melhoria da acessibilidade, eficiência e qualidade do atendimento, garantindo que todos os utentes recebam cuidados adequados às suas necessidades.

Como pensa lidar com questões como gestão de resíduos, reciclagem e lixo?

Em Almeirim, queremos uma cidade limpa e sustentável.

Vamos ensinar e motivar todos a separar o lixo e reduzir desperdícios. Teremos mais contentores e pontos de recolha, tornando a reciclagem fácil e acessível. Vamos transformar resíduos em recursos, com compostagem comunitária e parcerias para reciclagem. Otimizaremos a recolha de lixo, garantindo eficiência e menos impacto ambiental. E recompensaremos quem faz a sua parte, com incentivos e regras claras para todos. Almeirim pode ser exemplo de cidade que cuida do futuro.

Como será a relação da Câmara com as Juntas de Freguesia?

A Câmara terá, com as juntas de freguesia, uma relação de cooperação e diálogo permanente. Vamos trabalhar em conjunto no planeamento de projetos, partilhar informação de forma transparente e apoiar financeiramente e tecnicamente as iniciativas locais. As juntas serão ouvidas em todas as decisões que impactem a população da freguesia, garantindo que cada território desenvolve-se de forma equilibrada, participativa e próxima das pessoas.

Se for eleita vereadora mantém-se como deputada?

Sim.

E se for eleita presidente da Câmara?

Regresso a Almeirim e serei a Presidente da Câmara de Almeirim.

Porque é que os eleitores de Almeirim devem confiar em si e não nos seus adversários?

Os eleitores de Almeirim podem confiar em mim porque eu represento a mudança, trabalho primeiro pelo bem da cidade e das pessoas. Não prometo ideias vazias, apresento soluções concretas para habitação, mobilidade, cultura e apoio a famílias, jovens e idosos.