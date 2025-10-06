HC Os Tigres perde na estreia do campeonato nacional da 2ª divisão

O Hóquei Clube Os Tigres foi derrotado na jornada de estreia do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão, numa partida realizada no sábado, 4 de outubro, no Pavilhão Alfredo Bento Calado, em Almeirim.

A formação almeirinense perdeu por 3-5 frente ao GD Criar-T, num em que a equipa visitante esteve sempre em vantagem no marcador. Francisco Santos, Alexandre Costa e Martim Guilherme foram os autores dos golos do HC Os Tigres.

Na próxima jornada, marcada para o dia 11 de outubro, pelas 18h00, o conjunto de Almeirim desloca-se ao terreno do Paço de Arcos, numa partida que se antevê difícil.