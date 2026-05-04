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HC Os Tigres sai derrotado frente ao Alcobacense

Por: Inês Ribeiro 04 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

O Hóquei Clube Os Tigres saiu derrotado este sábado, dia 2 de maio, na deslocação ao reduto do A. Alcobacense C.D., por 5-2, em encontro relativo à 24.ª jornada do Campeonato Nacional da II Divisão de Hóquei em Patins – Zona Sul, disputado no Pavilhão Municipal de Alcobaça.

A formação de Almeirim entrou em jogo com a ambição de pontuar fora de portas, mas encontrou um adversário consistente. Apesar de alguns momentos de reação, Os Tigres não conseguiram ser eficazes na finalização, o que permitiu ao Alcobacense ganhar vantagem no marcador. Os golos de Os Tigres foram apontados por Francisco Santos e Afonso Silva.

Após este resultado, a equipa de Almeirim segue no 11.º lugar com oito vitórias, um empate e 15 derrotas em 24 jornadas, com 70 golos marcados e 106 sofridos.

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