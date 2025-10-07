Santarém acolhe o primeiro Congresso de Urgência e Emergência

Santarém vai receber, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2026, o SCALABIS – 1.º Congresso de Urgência e Emergência, que tem lugar no Auditório da Escola Superior de Saúde de Santarém.

A iniciativa é promovida pela Associação Scalabitana de Emergência, em parceria com a Unidade Local de Saúde da Lezíria, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Santarém e a própria Escola Superior de Saúde.

O congresso pretende afirmar-se como um espaço de referência nacional para a partilha de conhecimento, inovação e boas práticas na área da emergência médica, ao reunir profissionais de saúde, especialistas e entidades do setor.

Sob o tema “Do Extra ao Intra-Hospitalar: Humanização, Inovação e Desafios”, o encontro vai promover debates, palestras e momentos de reflexão sobre os principais desafios e tendências da medicina de urgência e emergência em Portugal.

Antes do congresso, no dia 22 de janeiro, decorrem cursos pré-congresso dedicados à formação prática e especializada, que se destinam a profissionais que atuam em contextos de emergência.

A organização destaca que o evento representa “um passo importante para reforçar a articulação entre os diferentes níveis de resposta em situações críticas”. O programa detalhado, assim como as informações sobre as inscrições vão ser divulgados em breve.