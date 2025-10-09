NERSANT e ISLA Santarém apresentam nova Pós-Graduação em Gestão de Empresas Familiares

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém / Câmara de Comércio e Indústria e o ISLA Santarém – Instituto Politécnico vão voltar a apresentar, no dia 13 de outubro, a nova Pós-Graduação em Gestão de Empresas Familiares, uma formação executiva concebida para responder aos desafios específicos das empresas familiares da região e do país.

O curso, que terá início a 24 de outubro, pretende capacitar sucessores, gestores e profissionais envolvidos na governança destas empresas para conduzirem processos de transição de forma segura, minimizando potenciais conflitos e garantindo a continuidade dos negócios.

Com um plano curricular estruturado para proporcionar uma compreensão abrangente da realidade das empresas familiares, esta pós-graduação aborda os três pilares fundamentais – a propriedade, a família e a empresa – dedicando especial atenção ao processo de sucessão. O objetivo é oferecer aos participantes conhecimento e ferramentas práticas para enfrentar os desafios que marcam este tipo de organizações, que representam uma parte essencial do tecido económico português.

A sessão de apresentação da Pós-Graduação decorrerá em dois momentos: ao final da manhã, entre as 12h00 e as 13h00, na sede da NERSANT, em Torres Novas, e ao final da tarde, entre as 17h00 e as 18h00, na Startup Santarém. Ambas contam com a presença do Presidente da Direção da NERSANT, António Pedroso Leal, da Administradora Delegada do ISLA Santarém, Filipa Martinho e dos coordenadores pedagógicos da pós-graduação, Isabel Neves e Rui Ferreira.

A participação na sessão de apresentação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia. Os interessados podem fazer inscrição no portal da NERSANT, em https://nersant.pt/agenda/. Para mais informações, está disponível a Direção de Formação e Qualificação da associação através dos contactos 249 839 505 (chamada para a rede fixa nacional) ou dfq@nersant.pt.