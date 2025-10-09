PSP recupera malas furtadas com recurso ao sistema de videovigilância de Santarém

A PSP de Santarém recuperou oito malas furtadas da loja Cavalinho, em Santarém, no passado dia 1 de outubro, no âmbito de uma investigação relacionada com um furto ocorrido a 20 de setembro.

Em comunicado, a PSP revela que os artigos foram apreendidos a uma mulher de 46 anos, que foi constituída arguida e sujeita à medida de coação de Termo de Identidade e Residência. Os bens recuperados foram devolvidos ao legítimo proprietário.

A identificação do suspeito foi possível graças ao sistema de videovigilância instalado pela autarquia. Ao todo, foram furtadas 11 malas, tendo oito já sido recuperadas pelas autoridades.