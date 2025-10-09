Tenistas de Almeirim no Campeonato Nacional de Veteranos

As tenistas Sara Pereira e Isabel Carvalho representaram a Associação 20kms de Almeirim no Campeonato Nacional de Veteranos, no Algarve.

No escalão de +55, Isabel Carvalho venceu a ronda inicial frente a Ângela Jordão, do CET Leiria, pelos parciais de 6/0 e 6/0. Já nos quartos de final, frente a Silke Buss, do CET Oeiras, a tenista de Almeirim cedeu por 6/1 e 6/3.

No escalão de +50, Sara Pereira apanhou pela frente, na ronda inaugural, Sónia Marques, do Racket Sports Club de Leiria e acabou por ser batida por duplo 6/0.

Em pares, no escalão de +50, Sara Pereira e Isabel Carvalho juntaram-se mas acabaram ultrapassadas na ronda inaugural por Alexandra Quaresma (CT Marinha Grande) e Sónia Marques.

O Campeonato Nacional de Veteranos decorreu entre os dias 29 de setembro e 5 de outubro e decorreu nos court’s do Vale do Lobo Tennis Academy, do The Campus, do Clube Ténis de Loulé e do Vilamoura Tennis e Padel Academy.