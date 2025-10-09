ULS Lezíria celebra seis anos da Unidade de Hospitalização Domiciliária

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) assinalou, esta quarta-feira, 8 de outubro, o sexto aniversário da sua Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD) com a realização da 4.ª Conferência Nacional, no Auditório do Hospital Distrital de Santarém.

Na sessão de abertura, Yahia Abouwda, médico coordenador da UHD, agradeceu a presença dos participantes e destacou a importância do envolvimento dos profissionais ao longo destes seis anos. Seguiu-se a intervenção de Teresa Massano, enfermeira gestora da unidade, que sublinhou que, apesar do reconhecimento crescente da hospitalização domiciliária, “ainda existe algum desconhecimento sobre o que a UHD pode ou deve fazer”, reforçando a relevância da comunicação e da sensibilização da comunidade.

Teresa Rodrigues, diretora clínica para os cuidados de saúde hospitalares, salientou o reforço da equipa com novos profissionais, incluindo um médico, o que permitirá aumentar o número de admissões e alargar a capacidade de resposta. “Este é um ano importante para a unidade”, afirmou, acrescentando que a aquisição de novos recursos técnicos possibilitará o tratamento de casos mais complexos no domicílio.

A importância da articulação entre a saúde e o ensino foi evidenciada por Isilda Ferreira, responsável pela pós-graduação em Hospitalização Domiciliária da Escola Superior de Saúde de Santarém. “Investir numa pós-graduação ancorada nesta parceria é investir na qualidade de vida dos nossos doentes e na eficiência e futuro do Serviço Nacional de Saúde”, sublinhou.

O programa incluiu ainda momentos de partilha de experiências de diferentes regiões. Sónia Malaca, enfermeira da UHD, apresentou a evolução do serviço na ULS Lezíria ao longo dos seis anos. A sessão contou também com contributos da ULS do Alto Alentejo, com intervenções de Filipe Monteiro, enfermeiro coordenador da UHD e vogal de Enfermagem do Centro de Responsabilidade Integrado (CRI) Polivalente, e de Pedro Ferraz Gameiro, médico coordenador da ULS do Alto Alentejo, coordenador nacional da HD do Serviço Nacional de Saúde e diretor do CRI Polivalente da unidade, que abordaram novos modelos, desafios e práticas de reabilitação no contexto domiciliário. O debate foi moderado por Gustavo Coimbra dos Reis, diretor do Departamento de Medicina da ULS Lezíria, e Alina Gerardo, administradora hospitalar, garantindo uma discussão enriquecedora e abrangente sobre a evolução e as perspetivas da reabilitação em diferentes regiões.

Em seis anos de atividade, a UHD da ULS Lezíria avaliou 2 981 doentes, admitiu 1 168 e realizou 15 630 visitas domiciliárias, totalizando mais de 19 mil horas de internamento e cerca de 222 mil quilómetros percorridos no acompanhamento à população.

O encerramento da conferência esteve a cargo de Yahia Abouwda, que agradeceu o empenho da equipa e destacou o compromisso contínuo com a inovação e a proximidade aos doentes.