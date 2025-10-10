Santa Casa da Misericórdia de Almeirim inaugura residência autónoma para pessoas com deficiência

A Santa Casa da Misericórdia de Almeirim inaugurou esta sexta-feira, dia 10 de outubro, pelas 10h00, uma residência autónoma de apoio a pessoas com deficiência, um projeto que visa promover a inclusão, a autonomia e a qualidade de vida de pessoas com limitações físicas ou mentais.

Situada no centro histórico da cidade, a nova residência ocupa um edifício antigo doado à instituição, que se encontrava em estado de ruína. O investimento total rondou os 620 mil euros, apoiado por fundos europeus. A obra transformou o imóvel num espaço moderno, acessível e funcional, pensado para acolher pessoas com deficiência que pretendem viver de forma autónoma, mas com acompanhamento e apoio quando necessário.

A cerimónia contou com a presença do bispo de Santarém, José Traquina, que enalteceu o trabalho da instituição e a importância deste tipo de resposta social, e do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, José Lobo de Vasconcelos.

De acordo com o provedor da instituição, a ideia surgiu do facto de ainda não existir nenhuma resposta do mesmo género no concelho. “A nossa missão é estar presente na sociedade e ajudar quem mais precisa”, afirma José Lobo de Vasconcelos, ao explicar que o objetivo foi aproveitar a oportunidade dos fundos europeus “para recuperar um edifício que estava praticamente em ruína, dando-lhe uma finalidade útil e de serviço à comunidade”.

O responsável sublinhou que o processo foi exigente, tanto na elaboração do projeto como na angariação de recursos, mas o resultado “superou as expectativas”, admite. Trata-se de um “espaço bonito, prático e fácil para quem tem algumas dificuldades de mobilidade. Além disso, está no centro da cidade, o que garante uma acessibilidade fantástica e permite-nos acompanhar de perto o que se passa”, destaca.

A nova resposta social vai permitir a várias pessoas com deficiência ter um espaço próprio, adaptado e seguro, mas sem isolamento. “São pessoas que têm algumas limitações, seja de movimento ou de autonomia, e aqui podem estar enquadradas, acompanhadas e, ao mesmo tempo, ser autónomas. Todos gostamos de ter um espaço que é nosso, e esta residência oferece exatamente isso: um lar onde se pode viver com dignidade e apoio”, refere o provedor.

Durante a cerimónia, o bispo de Santarém, D. José Traquina, recorda a evolução da sociedade portuguesa na forma como olha para as pessoas com deficiência. “Lembro-me, em miúdo, de ver pessoas com deficiência que não eram enquadradas. Não havia esforço de integração. Hoje, felizmente, há instituições que pensam em soluções e não deixam essas pessoas escondidas nas casas, como acontecia noutros tempos”, refere.