Política

Autárquicas 2025: Joaquim Catalão é o novo presidente da Câmara Municipal de Almeirim

12 de Outubro, 202512 de Outubro, 2025
O PS venceu as eleições à Câmara Municipal de Almeirim com a eleição de Joaquim Catalão.

Nos resultados provisórios, o PS deve eleger cinco mandatos, um do Chega e um da coligação Agora as Pessoas.

“Muito feliz porque ganhamos num cenário muito difícil. Estou consciente das responsabilidades que se aproximam”, disse numa primeira reação.