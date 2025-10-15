Política

Autárquicas 2025: Tomadas de posse marcadas

15 de Outubro, 202515 de Outubro, 2025
Já estão definidas as tomadas de posse dos novos orgãos autárquicos. A freguesia de Almeirim é a primeira a dar posse aos novos eleitos.

Os eleitos da Câmara Municipal de Almeirim e eleitos da Assembleia Municipal tomam posse a 31 de outubro. Todas as cerimónias começam as 21h.

27 de outubro – Almeirim

28 de outubro – Fazendas de Almeirim

29 de outubro – Raposa

30 de outubro – Benfica do Ribatejo

31 de outubro – CM Almeirim e Assembleia