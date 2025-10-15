Autárquicas 2025: Tomadas de posse marcadas

Já estão definidas as tomadas de posse dos novos orgãos autárquicos. A freguesia de Almeirim é a primeira a dar posse aos novos eleitos.



Os eleitos da Câmara Municipal de Almeirim e eleitos da Assembleia Municipal tomam posse a 31 de outubro. Todas as cerimónias começam as 21h.



27 de outubro – Almeirim



28 de outubro – Fazendas de Almeirim



29 de outubro – Raposa

30 de outubro – Benfica do Ribatejo



31 de outubro – CM Almeirim e Assembleia