Bilhetes esgotados para a Gala Musical Solidária “Outubro Rosa… Músicas que Inspiram” em Almeirim

Os bilhetes para a Gala Musical Solidária “Outubro Rosa… Músicas que Inspiram”, que se realiza no próximo dia 19 de outubro, às 16h00, no Espaço Multiusos de Almeirim, já se encontram esgotados. Ao todo, foram vendidos cerca de 500 bilhetes.

Promovida pela Unidade de Patologia Mamária (UPM) da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), com o apoio do Município de Almeirim, a iniciativa registou uma forte adesão da comunidade, neste mês dedicado à prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama.

Com atuações de David Antunes e Emanuel Moura, o evento tem como objetivo angariar fundos para a aquisição de um equipamento técnico essencial à prática cirúrgica da UPM, avaliado em cerca de 80 mil euros. O novo aparelho vai permitir avaliar, durante a cirurgia, se o tumor foi removido com margens suficientes, de forma e evitar que as pacientes necessitem de uma segunda intervenção.