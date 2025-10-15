Dupla de Benfica do Ribatejo destaca-se no Trail Abrantes 100

Lina Mateus e Paulo Roque, atletas de Benfica do Ribatejo, alcançaram o melhor tempo na categoria de duplas mistas da 8.ª edição do Trail Abrantes 100, disputada no passado sábado, dia 11 de outubro.

A dupla ribatejana completou com sucesso os 100 quilómetros da prova, realizada em formato de estafeta com dois atletas a percorrerem 50 km cada, garantindo assim o primeiro lugar entre as formações mistas. O feito ganha ainda mais relevo tendo em conta a exigência física do percurso, reconhecido pela sua dureza e beleza natural.

O Trail Abrantes 100 é uma das provas de referência do calendário nacional de trail running, organizado pelo Município de Abrantes em parceria com o Clube de Orientação e Aventura (COA). A edição deste ano reuniu cerca de 800 participantes vindos de várias regiões de Portugal e de Espanha.

Além da vertente competitiva, o evento destacou-se pelo envolvimento comunitário, com mais de 250 voluntários e o apoio das corporações locais de bombeiros, proteção civil e juntas de freguesia.