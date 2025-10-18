Gala O ALMEIRINENSE: António Féria é o grande vencedor da categoria Desporto

António Féria foi o grande vencedor na categoria Desporto.

António Féria é uma figura incontornável do ténis em Almeirim. Fundador da Escola Municipal de Ténis, dedicou mais de duas décadas ao ensino e à promoção da modalidade no concelho.

Ao longo da sua carreira, formou centenas de atletas. Mais do que ensinar técnica e competição, António Féria destacou-se pela formação humana, ao incutir nos seus alunos valores como o respeito pelo adversário, a postura exemplar e o espírito desportivo. Tornou-se, assim, uma verdadeira referência de educação e de formação dos mais jovens.

Reformado este ano, aos 70 anos, António Féria mantém-se ligado ao desporto e à comunidade, ao colaborar com a Secção de Ténis da Associação 20 Kms de Almeirim.

Para esta categoria estavam também nomeados Jaime Rosário e Gustavo do Canto.