Gala O ALMEIRINENSE: Quinta da Alorna reconhecida na categoria Ambiente

Na categoria de Ambiente, a Quinta da Alorna foi a grande vencedora.

A Quinta da Alorna, produtora de vinhos da Região do Tejo, em Almeirim, foi distinguida com o selo Sustainable Winegrowing Portugal, atribuído em 2024 no âmbito do Referencial Nacional de Certificação de Sustentabilidade do Setor Vitivinícola.

O reconhecimento, promovido pela ViniPortugal e pelo Instituto da Vinha e do Vinho, distingue as boas práticas ambientais, sociais e económicas adotadas pela empresa nos seus mais de 160 hectares de vinha.

Com uma produção anual superior a 1.4 milhões de garrafas, a Quinta da Alorna conta também com a certificação IFS Food, que atesta a segurança e qualidade dos seus produtos e processos.

Nos últimos quatro anos, a empresa investiu cerca de 340 mil euros em ações de sustentabilidade, de forma a reforçar o compromisso com a preservação ambiental, a segurança dos colaboradores e a qualidade do vinho produzido.

O prémio foi entregue a João Grave, enólogo na Quinta da Alorna.

Para esta categoria estavam também nomeados a empresa Duopneus e o Agrupamento de Escolas de Almeirim e Fazendas de Almeirim.