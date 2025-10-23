Setor agroalimentar português realiza 250 reuniões internacionais no AGRIBUSINESS 2025

O AGRIBUSINESS 2025, considerado o maior encontro B2B do setor agroalimentar em Portugal, regressa a Santarém entre 5 e 7 de novembro, no Convento de São Francisco, com uma participação inédita. A poucos dias do início do evento, já estão agendadas cerca de 250 reuniões bilaterais entre empresas nacionais e compradores internacionais.

Promovido pela NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém/Câmara de Comércio e Indústria e pelo InovCluster – Associação do Cluster Agroindustrial do Centro, o encontro tem como objetivo impulsionar a internacionalização do setor agroalimentar português, ao proporcionar às empresas nacionais uma plataforma privilegiada de contacto direto com mercados externos.

A edição deste ano destaca-se pela forte presença internacional, ao reunir 30 compradores provenientes de 19 países, mais especificamente: Bélgica, França, Suíça, República Checa, Noruega, Holanda, Marrocos, Brasil, Bulgária, Bósnia e Herzegovina, Hungria, Japão, Espanha, Alemanha, Angola, Estónia, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Qatar.

Com cinco edições anteriores de sucesso, o AGRIBUSINESS já soma mais de 1.700 reuniões realizadas, que envolveram 250 empresas portuguesas e 130 compradores estrangeiros, e tornou-se uma das principais plataformas de promoção e networking internacional do setor agroalimentar em Portugal.

O evento promete, assim, voltar a ser um ponto de encontro essencial para as empresas que pretendam reforçar a sua presença no estrangeiro e criar novas oportunidades de negócio.

As inscrições continuam abertas, embora com vagas limitadas. As empresas interessadas podem inscrever-se através do formulário online ou contactar a Direção de Inovação e Empreendedorismo da NERSANT.